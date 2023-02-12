ليبيا.. داخلية باشاغا تؤكد استمرار حملة مداهمة أوكار الجريمة

قالت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة، إن الحملة الأمنية التي شهدتها مدينة بنغازي، السبت، استهدفت أوكار الجريمة المنظمة في المدينة.

وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي، أن الحملة نفذتها قوة أمنية مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وأسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الخمور والمخدرات بجميع أنواعها فضلا عن أسلحة نارية كانت مع مطلوبين في قضايا سابقة جرى ضبطهم.

وأكدت الوزراة استمرار الحملة في القضاء على أوكار الجريمة والفساد في ربوع ليبيا كافة، مقدما الشكر إلى المشاركين في الحملة على جهودهم.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي، صباح السبت، أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة داهمت فجرًا حيي أبوهديمة والوحيشي الشهيرين، ضمن حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور في المدينة، ما أسفر عن اعتقال عديد من أولئك المروجين.