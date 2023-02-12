المنفي: تحقيق الإجماع لإجراء الاستحقاق الانتخابي يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية

علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا، معتبراً أن المصاب جلل وعظيم وهو أعظم زلزال مر على التاريخ بحسب الدراسات.

عبد العزيز تقدم خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، بالشكر لدار الإفتاء على موقفها غير المستغرب بحسب قوله في زيارتها للقنصلية التركية في مصراته وتقديمهم واجب العزاء، مؤكداً أن ما حصل يحتاج وقفة من الجميع.

وأضاف: “دار الإفتاء لم تغيب عن قضايا الامة الإسلامية وهنا يجب أن أشير إلى وجوب الوقوف مع شعبنا التركي والسوري لأننا أمة واحدة واخوانكم في حكومة الوحدة الوطنية ارسلوا فريق مهم جداً للمساعدة في انتشال الناجين والبحث في الركام والوقوف مع إخواننا الاتراك والكثير من المساعدات لسوريا، الكثير لا زال تحت الأنقاض وأرقام الضحايا في ازدياد، لابد من إثبات وقوفنا مع إخواننا في تركيا وسوريا، وعلى سكان طرابلس أن يكونوا موجودين والسفارة التركية نشرت منشور مهم موجود فيه العديد من الأمور المهمة التي يطلبها اخوانكم السوريين والأتراك الآن”.

وتابع: “كان لي اتصال مع أحد تجار بنغازي وهو مقيم في إسطنبول أخرج لوحده قافلة مساعدات وهذه هي فزعة الليبيين التي نتحدث عنها. مؤسسة التناصح حولت لتركيا 150 ألف دينار وكذلك للشمال السوري من قبل متبرعين”.

وفي الختام تطرق إلى الاحتفالات المزمع عقدها في ذكرى 17 فبراير، موجهاً دعوة للجنة احتفالات فبراير بضرورة أن تكون الاحتفالات عفوية دون أي تكاليف وإعلان مبادرة بأن توجه كل تكاليف الاحتفال بذكرى “17 فبراير” للأهالي في سوريا وتركيا.