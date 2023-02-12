عضو بالمفوضية: مشروع “سفيرات التوعية الانتخابية” حقيقي

بحضور عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، انطلقت بمقر المفوضية اليوم الأحد 12 فبراير 2023م، فعاليات برنامج التدريب العالي لسفيرات التوعية الانتخابية ومنسقي التوعية والتواصل بالمكاتب، الذي تنظمه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بحضور المدير العام محمد قحيص، ومدير إدارة التوعية وليد سياله، مدير ادارة العمليات الانتخابية الصادق الزكّار، رئيس قسم التدريب والاجراءات عبد الباسط النفاتي، ورئيس قسم التوعية المكلف ماجدة الكاتب، ورئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، ومسؤولتي وحدة دعم المرأة بمكاتب الادارة الانتخابية بنغازي و سبها، والمشاركين بفعاليات التدريب.

افتتحت البرنامج (حلب) بكلمة أكدت فيها على أهمية دور سفيرات التوعية كشريك فعلي للمفوضية في سبيل رفع سقف مشاركة النساء في العملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع منسقي التوعية والتواصل في المكاتب الانتخابية، مضيفةً أن مشروع سفيرات التوعية مشروع حقيقي، اثبت أن المرأة الليبية قادرة على أن تكون اليد القوية التي تدعم بناء الدولة، مؤكدةً أن هذه البرنامج ستتبعه حقيبة تدريبية متنوعة عالية المستوى تلبية لاحتياجات السفيرات ومنسقي التوعية والتواصل.

ومن جانبه أعرب “قحيص” عن تقديره لجهود سفيرات التوعية الداعم لبرامج وخطط التوعية الانتخابية بالمفوضية، وهو ما يعكس مدى قدرة المرأة الليبية ووعيها بقضاياها الوطنية.

ومن جهتها اشادت “الكاتب” بمجهودات سفيرات التوعية وتعاونهن الفعّال مع المفوضية، موضحةً أن الهدف من هذا البرنامج هو خلق آليات للتواصل بين السفيرات ومنسقي التوعية والتواصل بالمكاتب الأمر الذي سينعكس ايجابياً علی إنجاز البرامج التوعوية المصاحبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة.