فنان شعبي مصري يكشف حقيقة تقاضيه 450 ألف دولار مقابل الغناء في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2023

نفى الفنان الشعبي المصري عمر كمال ما تردد من أنباء حول تقاضيه مبلغ 450 ألف دولار مقابل إحياء الاحتفالات بذكرى 17 فبراير في منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس.

وقال كمال في تدوينة له بموقع “فيسبوك” كتبها باللهجة المصرية إنه لا صحة تماما للأرقام التي تتردد بشأن تقاضيه 450ألف دولار لأحياء احتفالات 17 فبراير مبينا أن لبيبا وبلدية ابوسليم بسيطة ولا يسمح وضعها إطلاقا بدفع نص مليون دولار.

وأضاف كمال أنه لو تقاضى هذا الأجر أو نصفه سيتبرع به لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وبين كمال أنه سيأتي إلى ليبيا لكي يدخل الفرح والبهجة على قلوب أبناء ليبيا الذين يعشقهم الشعب المصري وأضاف أن أجره الذي تقاضاه في ليبيا أقل من أجره في أي بلد آخر بسبب ظروف البلاد.

وختم كمال بالقول باللهجة المصرية “اشوفكم على خير فى ابو سليم يوم ١٨ فبراير نفرحكم”