وهيبة: هناك فرصة لإجراء الانتخابات قبل شهر أبريل القادم حال التوافق على المسار الدستوري

ليبيا – قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن هناك فرصة لإجراء الانتخابات قبل شهر أبريل القادم إذا توافقت الأجسام السياسية على المسار الدستوري.

وهيبة وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضحت أن الموقف الدولي موحد باتجاه الانتخابات إلى جانب رغبة داخلية لإجرائها.

وأشارت إلى أن المواقف الدولية تأتي في صالح ما أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي، والذي جدد التزامه بخارطة الطريق الحاكمة، وفق قولها.

