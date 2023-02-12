جنائي طرابلس: ضبط قاتـــل مطلوب في “الحي الإسلامي” والتحقيقات تكـشف أمــراً صادماً

توفي شخص جراء مشاجرة بين مجموعة اشخاص في منطقة الحي الاسلامي، وجراء ضبط القــاتل من قبل أعضاء البحث الجنائي بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مديرية أمن طرابلس، فقد تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض “ا” و المتهم بقتل المغدور “….” وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهم وآخرين في منطقة الحي الإسلامي.

ووفقا للبيان كشفت التحقيقات أن المتهم مطلوب لقضايا جنائية عديدة منها التهديد والاعتداء بالضرب وانتهاك حرمة مسكن واتلاف أموال.

وقد أتخذت بشأنه الإجراءات القانونية وأحيل موقوفاً للمركز المختص لأجل احالته للنيابة، وفقاً للبيان .