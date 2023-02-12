ضبط شخصين قاما بالسطو على مواطن وسلب مبلغ مالي منه في بوهديمة

تمكن مركز شُرطة الحدائق، من ضبط شخصين قاما بالسطو على مواطن وسلب مبلغ مالي منه بمنطقة بوهديمة في بنغازي.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “جاءت عملية الضبض، استجابةً لشكوى مواطن من سكان منطقة بوهديمة، حيث تقدم بشكواه ضد شخصين قاما بالاعتداء عليه وسلب مبلغ مالي منه وأفاد أن الأشخاص سالفي الذكر كانا يستقلان مركبة أفانتي اللون أبيض بدون لوحات معدنية مُعتمة بالكامل”.

وأضاف البيان “على الفور أصدر رئيس المركز العميد رمضان الزاوي، تعليماته بسرعة انتقال أعضاء المركز وضبط المركبة سالفة الذكر وتم انتقال أعضاء المركز وبالفعل تم مُشاهدة المركبة المطلوبة وتم ضبطها وعلى متنها شخصين وضُبط بحوزتهما سلاح أبيض نوع ساطور جهاز لاسلكي يدوي قنينة سعة نصف لتر بها مواد مسكرة قناع وجه غطاء رأس عسكري”.

وتابع “بالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ص.ط.ع من مواليد 2005 والثاني يُدعى م.أ.أ من مواليد 2006 وتبين أنهم أشخاص مدنيون وأفادا بأنهما يستغلان الأشياء التي ضبطت بحوزتهم لإيهام المواطنين أنهم يتبعون جهة أمنية واعترفا بما نُسب إليهما وأُحيلا إلى النيابة العامة”.