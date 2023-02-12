حكومة الوحدة: الفريق الليبي أنقذ 27 شخصا في تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية حصيلة عمل الفريق الليبي للإغاثة الذي يشارك في جهود الإنقاذ بمحافظات جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأكدت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن الفريق الليبي للإغاثة تمكن خلال أربعة أيام من إنقاذ 27 شخصا بينهم أطفال كما قدم خدمات طبية لـ 400 حالة مصابة وانتشل 53 جثة من تحت الأنقاض.

وتوجه يوم الثلاثاء الماضي الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية إلى تركيا للمساعدة في أعمال الإنقاذ كما جرى إرسال شحنات من المساعدات الإنسانية دعما للشعب التركي

ويتألف الفريق الذي غادر إلى تركيا من هيئة السلامة الوطنية وأجهزة الطب العسكري وطب الدعم والطورائ والمباحث الجنائية.