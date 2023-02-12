في البرلمان العربي.. المستشار صالح: الأمن الغذائي العربي يتطلب نقلة نوعية في القطاع الزراعي

العنوان-القاهرة

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن ازدياد معدلات الفجوة الغذائية العربية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي، لمعالجة العجز الغذائي.

جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة، والتي ألقاها نيابة عنه عضو البرلمان العربي حسن البرغوثي.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطاءه الأولوية في برامج الحكومات الاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، لتوفير مُستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار.

وشارك البرغوثي ممثلا لرئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي انعقد أمس السبت، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس برلمان عموم إفريقيا تشيف شارومبيرا، والأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط.

وأقر المؤتمر بوثيقة أعدها البرلمان العربي تحت عنوان “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، وتضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، والتوصيات البرلمانية التي تُسهم في معالجة هذه المشكلة، ومنها إيجاد بُنية تشريعية مُتطورة من أجل نظام غذائي من خلال استدامة وتوطين التكنولوجيا، وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية، وحوكمة إدارة الموارد المائية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية.

يشار إلى أن الوثيقة التي أقرها المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، سيتم رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المُقرر عقدها في دولة موريتانيا.