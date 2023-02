النعاس تطالب بإجراء الانتخابات بمعزل عن مجلسي النواب والدولة

ليبيا – أبدت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس، رفضها لأي مبادرة من مجلسي النواب والدولة.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، اعتبرت المجلسين منتهيَي الولاية والصلاحية.

وطالبت النعاس بإجراء الانتخابات المقبلة بمعزل عن المجلسين، وذلك وفق خطة كشفت عن أن التباحث حولها يجري بين الأحزاب السياسية، وستُعرَض على المجلس الرئاسي والبعثة الأممية، أملًا في اختيار لجنة جديدة على غرار ملتقى الحوار السياسي، تعكف على إعداد قواعد وقوانين تنظم على أساسها الانتخابات.

