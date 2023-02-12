الأرصاد الجوية تتوقع استمرار الامطار الجيدة ودخول قرة العنز – نشرة الامطار اليومية

قال المركز الوطني للارصاد في ليبيا، اليوم الأحد تبقى الأجواء شتوية باردة خاصةً على مناطق شمال ليبيا.

وتوقع المركز أن فرصة سقوط امطار متفرقة ما زالت على مناطق الشمال الغربى وتكون جيدة هذا اليوم خاصة على ( الدواخل –مناطق الجبل– اقصى الساحل الغربى) مع ظهور ضباب خلال الصباح الباكر وأخر الليل على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق الساحل .

ووفقا للمركز فقد تأثرت اغلب مناطق ليبيا بتقلبات جوية قوية كانت بدايتها من يوم الاربعاء الماضي مصحوبة برياح قوية خلال اليومين الماضيين وامطار جيدة على مناطق الشمال مع انخفاض ملحوظ للحرارة، وتعرف هذه الفترة فى الموروث الشعبى (قرة العنز).

ومن المتوقع بحسب المركز أن تقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيامن يوم الثلاثاء، وتستقر الأجواء مع نهاية الأسبوع على أغلب مناطق ليبيا.

وفي السياق، سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلى كمية أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية في ميناء طرابلس والتي بلغت 4.6 ملم وتاجوراء المركز 33.4 ملم.