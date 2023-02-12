مفوضية الانتخابات: برنامج تدريبي لرفع كفاءة الموظفين

انطلقت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد 12 فبراير2023م، الدورة التدريبية الخاصة “بإعداد وكتابة وتصميم التقارير” التي ينظمها ويشرف على تنفيذها قسم التدريب والإجراءات التابع لإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، والتي استهدفت تدريب عدداً من موظفي المفوضية، بهدف توجيههم وتدريبهم لإعداد تقارير مهنية مبنية على أسس علمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة مجدولة ضمن خطة المفوضية للتدريب النصف سنوية للعام 2023م، والمستمرة إلى نهاية العام الحالي، بهدف بناء قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءاتهم ومعدلات أدائهم كل حسب تخصصه ومهام وظيفته.