ليبيا المركزي ببنغازي يوجه المصارف بالتوسع في إصدار صكوك إلكترونية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2023

وجه مصرف ليبيا المركزي بنغازي المصارف التجارية بالتوسع في منح عملاء المصارف دفاتر صكوك إلكترونية وعدم تقديم أي صكوك عادية اعتبارا من 28 فبراير الجاري.

جاء ذلك في كتاب موجه من نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بنغازي أحمد سلطان إلى المديرين العامين بالمصارف التجارية ومديري إدارات المناطق بالمصارف التجارية.

وبين نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية أنه سيتم إخضاع عمليات منح الصكوك العادية للتفتيش المستمر للتأكد من التزام المصارف بالتوسع في منح الصكوك الإلكترونية.

وأضاف نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية أن المصارف تتحمل مسؤولية الإخلال بهذه التعليمات بالإضافة إلى المسؤولية المباشرة حسب التراتبية الإدارية لمن يشرع في منح الصكوك العادية وصولا إلى المتسبب في عدم تمرير صكوك المقاصة الإلكترونية عبر أنظمة المقاصة المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأشار إلى أنه سيتبع ذلك تعليمات لاحقة بإيقاف جلسات التداول اليدوي بشكل تام الأمر الذي يتطلب اتخاذ المصارف إجراءاتها بالاستعداد من تاريخه لمواجهة أعمال المقاصة وفق النظام الإلكتروني بحيث تتم جميع عمليات تداول صكوك المقاصة بشكل إلكتروني فقط.