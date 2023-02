الكبير: بريطانيا تسعى للقضاء على المستقبل السياسي لسيف الإسلام لهذه الأسباب

ليبيا – قال الكاتب الصحفي، عبد الله الكبير إن هناك أكثر من سبب لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي، لعل أهمها قربه من روسيا، وقد راج نبأ غير مؤكد عن زيارة سرية قام بها إلى روسيا خلال عام سابق والتقى بالرئيس الروسي بوتين.

الكبير زعم في حديث خاص لموقع “عربي21” القطري إلى أن قرب القذافي من روسيا تؤكده حماية قوات فاغنر له حين ظهر علنًا وهو يقدم أوراق ترشحه للانتخابات.

أما السبب الآخر، فيقول الكبير عنه أنه “ربما يتعلق بالدور الذي لعبه مع بعض ساسة ومؤسسات الدول الغربية إبان توليه تسوية الملفات العالقة بين نظام والده وبعض الدول الغربية”، وذلك رغم أن السبب المعلن هو أن القذافي مطلوب للجنائية الدولية، ومن ثم لا يمكن لها التعامل معه إذا تمكن من خوض الانتخابات وظفر بمنصب الرئاسة.

وذكر الكبير أنه في بعض الحوارات السياسية الخاصة يتردد أن القوة القاهرة التي أجهضت الانتخابات في موعدها السابق هي بعض الدول الغربية، وذلك بعد ترشح سيف القذافي.

وحول أساليب بريطانيا لمنع القذافي، رأى الكبير أنه من الصعب التكهن بالطرق التي ستسلكها بريطانيا لمنع ترشحه، إذا كان لها نفوذ واسع في المؤسسات التشريعية الليبية فسيتم منعه عبر قوانين الانتخابات، أو تأجيل الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بالبرلمانية.

الكبير ختم: “يمكن أن تجدد الجنائية الدولية مطالبتها السلطات الليبية بتسليمه، فإذا ما جدت السلطات في طلبه ربما يحجم عن الظهور”.

