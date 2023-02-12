مجلس النواب الليبي: مواجهة تحديات الأمن الغذائي قضية محورية في الوطن العربي

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي حسن البرغوثي، مُمثلاً عن رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، الذي انعقد السبت، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن عقيلة صالح، قدم حسن البرغوثي التعازي للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين وأدى إلى وقوع آلاف الضحايا والجرحى.

وأكد البرغوثي، أن تحديات الأمن الغذائي أصبحت تُمثل هاجساً دولياً لارتباطها بمفهوم الأمن الشامل، لافتاً إلى أن مواجهة هذه التحديات في الوطن العربي أضحى قضية محورية لا يمكن تركها للظروف والمتغيرات.

وقال إن وضع الأمن الغذائي العربي في ظل مُعدلات ازدياد الفجوة الغذائية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي لمعالجة العجز الغذائي.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في برامج الحكومات الإقتصادية، كما يتطلب تظافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والإستقرار لتوفير مُستقبل أفضل يُلبي تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار .

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وأقر المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس و البرلمانات العربية، في بيانه الختامي، تحت عنوان: “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، تضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي وكذلك التوصيات البرلمانية التي تُساهم في معالجة هذه المشكلة ومنها إيجاد بُنية تشريعية مُتطورة من أجل نظام غذائي من خلال استدامة و توطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية و حوكمة إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية.