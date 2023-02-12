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مركز الاستشعار عن بعد يؤكد حدوث هزة بالمرج شعر بها سكان المدينة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد أنس المشري، حصول هزة أرضية خفيفة لم تزد عن 2.5 درجة على مقياس ريختر بدينة المرج، مشيراً إلى تواصل المركز مع مجموعة من المواطنين بالمدينة، وأكدوا حدوث هزة خفيفة فجر اليوم، في حين لم ترصد محطات الرصد العالمية أي هزة في ليبيا لأن قوتها أقل من 2.5 درجة.

وألفت إلى عدم قدرة المركز على رصد أي نشاط زلزالي، نظراً لتوقف المعدات عن العمل، وبالتالي “فإننا نعمل على تتبع محطات الرصد الدولية والتواصل مع شهود عيان محليين”.

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الوطن الليبية

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