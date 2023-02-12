شـاهد.. القبض على مراهقيـن قاموا بالسطو والسرقة على مواطن في بوهديمة

تمكن اعضاء “مركز شُرطة الحدائق ” من ضبط شخصين قاما بالسطو على مواطن وسلب مبلغ مالي منه بمنطقة بوهديمة في بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي، تقدم مواطن من سكان منطقة بوهديمة بشكوى ضد شخصين قاما بالإعتداء عليه وسلب مبلغ مالي منه وكما أفاد ان الأشخاص سالفي الذكر كانوا يستقلون مركبة أفانتي اللون أبيض بدون لوحات معدنية مُعتمة بالكامل.

ووفقا للبيان فقد نجحت القوات الأمنية بضبطها وعلى متنها شخصين وضُبط بحوزتهما سلاح أبيض نوع ساطور جهاز لاسلكي يدوي قنينة سعة نصف لتر بها مواد مسكرة قناع وجه غطاء رأس عسكري، مضيفاً “بالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ص.ط.ع من مواليــد 2005 والثاني يُدعى م.أ.أ من مواليــد 2006 وتبين أنهم أشخاص مدنيون.

واضاف البيان ان المتهمين أفادوا بأنهم يستغلون الأشياء التي ضبطت بحوزتهم لإيهام المواطنين أنهم يتبعون جهة أمنية وإعترفا بما نُسب إليهما واُحيلوا إلى النيابة العامة.