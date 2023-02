الحصادي: زواج المال بالسلطة يُعد سفاحًا مهما حاولت الفتوى إباحته وسيدفع الشعب فاتورة المهر الباهظة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن زواج المال بالسلطة يُعد سفاحًا، مهما حاولت الفتوى إباحته، وسيدفع الشعب فاتورة المهر الباهظة.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان الفساد وثلاثية “المال، السلطة، الفتوى”، أضاف: “زواج المال بالسلطة وباء من أسوأ نماذج الحكم؛ وسينتج عنه نظام (أوليغاركيا)، وخاصة مع غياب الحرية والشفافية والمساءلة وضعف الأجهزة الرقابية والضبطية”.

