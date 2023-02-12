ميليشيات موالية للدبيبة تحتج للمطالبة بمستحقات مالية

لقي 3 من عناصر الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا مصرعهم، خلال حملة تمشيط «أوكار الخارجين عن القانون» في منطقة بوهديمة بالمدينة، وفقاً لتقارير إعلامية.

ولم تعلن جهة رسمية حصيلة العملية الموسعة التي تشنها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الأمنية في المدينة؛ لكن محمد أبو لموشة، المتحدث باسم وزارة الداخلية بحكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، أعلن «إصابة عنصرين من رجال الأمن خلال مداهمة منطقتي بوهديمة والوحيشي في بنغازي خلال العملية».

وقال أبو لموشة في بيان (مساء السبت) إن «العملية تستهدف القضاء على جميع الظواهر الهدامة في جميع أرجاء ليبيا»، مشيراً إلى «ضبط كميات من (المواد المخدرة)، بالإضافة إلى القبض على مطلوبين وعمالة أجنبية داخل تلك الأوكار». وأكد استمرار هذه الحملات الأمنية للقضاء على الظواهر السلبية بتعاون جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وبثت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقطات مصورة للاستعداد لمداهمة (الأوكار) بمنطقة بوهديمة، من قبل وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم، ومدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي، بحضور آمر اللواء طارق بن زياد مجحفل، العميد صدام حفتر مع القيادات الأمنية والعسكرية. وأوضحت أن مدير أمن بنغازي زار مراكز الشرطة للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لإقامة طوق أمني حول منطقة بوهديمة، قبل دخول المنطقة بإسناد من قوات الجيش. وظهر العميد صدام ابن المشير حفتر، وهو يعطي التعليمات عبر جهاز اللاسلكي بهدم جميع المباني والأكشاك المخالفة للقانون.

وطبقاً لما أعلنه حاتم العريبي، رئيس لجنة إعمار بنغازي، فقد باشرت اللجنة بمساندة القوات العسكرية والأمنية «إزالة العشوائيات في منطقة بوهديمة، وإعادة تأهيلها، وصيانة العقارات، وتوسعة الطريق، وإنشاء حدائق وملاعب أطفال ومساحات خضراء».

في المقابل، كشف شهود عيان ووسائل إعلام محلية عن إغلاق كتائب عملية بركان الغضب الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمدينة مصراتة في غرب البلاد، بوابة الدافنية غرب مصراتة، بعد رفض الحكومة دفع مستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من 3 سنوات. وأظهرت لقطات مصورة إغلاق البوابة من قبل مسلحين بالسواتر الترابية والسيارات المسلحة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، وتوفير علاج لجرحى الحروب، واشترطوا دفع مستحقاتهم لإعادة فتح الطريق مجدداً.