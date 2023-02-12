“البرغثي” ضمن وفد البرلمانات العربية في لقاء السيسي

التقى النائب حسن الطاهر البرغوثي عضو البرلمان العربي ممثلاً عن رئيس مجلس النواب الليبي رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

وجاء اللقاء رفقة عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي وبحضور رئيس برلمان عموم أفريقيا ضيف شرف المؤتمر “تشيف تشارومبيرا”.

ورحب السيسي في مستهل اللقاء برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا على دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يُسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية.

كما ثمّن السيسي قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.