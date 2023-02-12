قزيط: التعديل الدستوري من مجلس النواب ساقط شكلياً

اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط مجلس النواب بالفقز على اتفاق الصخيرات.

وقال قزيط في لقاء عبر “تلفزيون المسار” إن النقاش كان حول قاعدة دستورية في القاهرة ومجلس النواب طوّر هذه الفكرة من طرف واحد، ثم تشاور مع رئاسة مجلس الدولة ولجنته القانونية.

وأضاف قزيط أن “المحتوى شبيه بالقاعدة الدستورية، لكن مجلس النواب كان يرى أن تعديلا دستوريا هو الصياغة الأفضل من قاعدة دستورية يتفق عليها الجسمان”.

وتابع: “المحتوى قريب لكن لم يتم التشاور فيه مع مجلس الدولة في عمومه وإنما رئاسة مجلس الدولة، انطلاقا من الموافقة على معظم النصوص بعد مناقشتها سابقا”.

واستكمل قزيط: “إذا ذهبنا بلوحية التوافق أعتقد أن هذا جيد، ويجب أن يمر في مجلس الدولة، أما إذا أخذنا بالشكليات وأن مجلس الدولة يجب أن يستشار في التعديل الدستوري ويوافق عليه كما هو ثم يصدره مجلس النواب وهذا ما نص عليه اتفاق الصخيرات فإن هذا التعديل من الناحية الشكلية ساقط”.

وواصل عضو مجلس الدولة الاستشاري: “عودنا مجلس النواب بالنسبة لاتفاق الصخيرات على أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ولا يأخذ فيه بحرفيته والدلالة المباشرة للنصوص ويقفز على بعض الخطوات”

واسنطرد قزيط: “فكرة اتفاق الصخيرات في إنجاز القوانين هي التوافق، والآن روحية التوافق إلى حد ما موجودة، ليست كما نصت عليها الصخيرات لكنها موجودة بشكل من الأشكال”.