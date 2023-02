ليبيا – قال رئيس لجنة إعادة الاعمار والاستقرار حاتم العريبي ان اللجنة تمكنت من إزالة العشوائيات والزوائد في منطقة بوهديمة بمساندة القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن الهدف من الإزالة إعادة تأهيل المنطقة وصيانة العمارات وتوسعة الطريق وإنشاء حدائق وملاعب أطفال ومساحات خضراء.

