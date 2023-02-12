“خلال مشاركته في مؤتمر البرلمان العربي”.. النائب البرغوثي يلتقي الرئيس المصري

الوطن| رصد

التقى النائب حسن الطاهر البرغوثي، عضو البرلمان العربي، ممثلاً عن رئيس مجلس النواب، برفقة عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، برئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس برلمان عموم أفريقيا، تشيف تشارومبيرا.

وأكد السيسي خلال اللقاء، دعم بلاده لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية، بما يُسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية، مثمناً قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.