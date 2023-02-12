نقابة معلمي طرابلس: أزمة الكتاب المدرسي مستمرة في كل الصفوف

كشف رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، عن استمرار أزمة الكتاب المدرسي.

وأوضح أبوراوي في تصريح صحفي أن كتاب الحاسوب لم يتوفر لكل الصفوف من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، مع عجز في 38 عنوانا من الكتاب المدرسي في جميع المراحل.

وأشار أبوراوي إلى أن هناك عجزا في المعلمين في بعض المواد، ولا يمكن فتح باب التعاقد مع وجود فائض في الملاكات الوظيفية.

وبيّن أبوراوي أن العطلة الأخيرة التي شهدتها بعض المدراس في نطاق طرابلس بسبب الأحوال الجوية لن تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب؛ لأن أغلب المدارس أكملت الخطة الدراسية قبل وقتها؛ لذلك يمكن استدراك الوقت الضائع من هذه العطل.