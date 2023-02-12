وزارة العمل بحكومة الوحدة تطلق “باقة وافد” لحصر العمالة الأجنبية في ليبيا

وقعت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اتفاقية مع شركة “المدار الجديد” لتخصيص باقة تسمى بـ”باقة وافد”، لتزويد العمالة الأجنية بخدمات الاتصالات، حيث يهدف هذا الإجراء إلى حصر العمالة الأجنبية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الشركة ستمنح العامل الأجنبي رقم هاتف من الباقة عند تسجيله بمنصة “وافد”، وتمنحه شريحة فور وصوله إلى ليبيا من خلال مراكز الخدمة.

وأضافت الوزارة أن هذه الباقة ستساعد هذه الخدمة في حصر العمالة بشكل منظم، وتكوين قاعدة بيانات عنهم يمكن الرجوع إليها.

كما تخصص “المدار الجديد” رقما مركزيا للاتصال والاستعلام وإرسال رسائل الإرشادات والتوعوية منذ دخول العامل الأجنبي إلى ليبيا، وتمكنه من إرسال طلبات الشكاوى والخدمات. حضر توقيع الاتفاقية وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا.