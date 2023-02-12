المركز الليبي للاستشعار عن بعد يوضح بشأن الهزة الارضية في المرج

أوضح مدير مكتب الإعلام بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد أنس المشري، بشأن حصول هزة أرضية خفيفة في مدينة المرج فجر اليوم الاحد 12 فبراير 2023.

وقال المشري في تصريحات صحفية أن الهزة الارضية وقعت بالمدينة ولكن لم تزد قوتها عن 2.5 درجة على مقياس ريختر بدينة المرج، مشيراً إلى تواصل المركز مع مجموعة من المواطنين بالمدينة، وأكدوا حدوث هزة خفيفة فجر اليوم.

وأفاد المشري أن محطات الرصد العالمية لم ترصد أي هزة في ليبيا لأن قوتها أقل من 2.5 درجة.

ونوه المشري إلى عدم قدرة المركز على رصد أي نشاط زلزالي، نظراً لتوقف المعدات عن العمل، وبالتالي “فإننا نعمل على تتبع محطات الرصد الدولية والتواصل مع شهود عيان محليين”.

وكانت مراصد متخصصة وسكان محليون أكدو حدوث هزة أرضية فجر اليوم الأحد، وأن المجسات الأقليمية أكدت حدوث هزة أرضية خفيفة تقارب 3 درجات على مقياس ريختر في مدينة المرج، وقال سكان محليون أنهم شعروا بها ومرت بخير وسلام.

وفي وقت سابق، نفى المركز الليبي للاستشعار عن بعد، الاربعاء مايتم تداوله حول ان ليبيا قد تكون مهددة بحدوث زلزال او تسونامي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أيام .