بن صالح: الحملة المضادة الساعية لإفشال الاحتفال بثورة فبراير مستعرة

زعم محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، سليمان بن صالح، أن هناك حملة ممنهجة مضادة تسعى لإفشال الاحتفال بما يسمى بـ “ثورة فبراير” واصفًا تلك الحملة بـ “المستعرة”.

وقال «بن صالح»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “جماعة الصيد في الماء العكر، خذوا صواراتهم وبدوا يتجولون في المدينة في بحث مضن عن أبسط الهفوات أو الأخطاء وعندما يجدون واحدة منها يسارعون بإلتقاط صور لها وبسرعة يتم نشرها على الفيس وكتابة التعليق الذي يشفي غليلهم”. بحسب قوله.

وأردف أن “البعض من هؤلاء يبرر ما يفعله بحرصه على المال العام أو الذوق العام، لكن تعليقاته على الصور تفضح نواياه”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ “فالذي نواياه تكون سليمة فكما يلتقط الصور التي حولها انتقاد وملاحظات يلتقط أيضاً الصور الجميلة التي تبرز جهود القائمين على هذه الحملة ويشكرهم عليها”. على حد زعمه.

وواصل «بن صالح»، مزاعمه منبهًا أن “الحملة التي تشنها بعض المواقع والصفحات بخصوص استدعاء حمو بيكا وغيره من المغنيين لإحياء الاحتفالات بعيد فبراير وما سيُدفع لهم من أموال، فأقول انتبهوا يا إخوة، فالحملة المضادة التي تسعى لإفشال الاحتفال بمناسبة ثورة فبراير مستعرة على أشدها، فلا تصدقوا كل ما يُكتب وأنصحكم بعدم قراءة أي شيء بهذا الخصوص، يعني ما يجروش بيكم”.