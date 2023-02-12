بعد مقاومته واطلاق النار.. مطاردة عنيفة تطيح بسارق خطير في طرابلس

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاحد عن تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على ” المتهم في سرقة جهاز تكييف من عمارة الصحافة الكائنة بشارع الجمهورية.

وبحسب المعلومات، انه و عقب التبليغ عن السرقة و تشكيل فريق عمل للتحري و جمع المعلومات و توصل لهوية السارق و عند ملاحقته للقبض عليه قام بمقاومة رجال الامن بأطلاق أعيرة نارية لكي يتمكن من الفرار .

و بالقبض عليه و الاستدلال معه اتضح انه قام بسرقات سابقة لعمارة الصحافة سبتمبر الماضي حيث عثر على صناديق حبر بسيارته ترجع لأجهزة طابعات تخص حواسيب الصحافة ، هذا و قد اتخذت بشانه الإجراءات القانونية و احيل للمركز المختص رفقة المضبوطات .