مستعملًا أداة حادة..إحالة مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن المرج إلى القضاء 

أخبارليبيا24

أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بإحالة مرتكب واقعة الاعتداء على سلامة مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء.

وأوضح المكتب أنه إثر تلقي بلاغ تهديد مسؤول الأمن في المدينة؛ بارتكاب جريمة ضد النفس؛ والاعتداء على سلامة بدنه من جانٍ تعمد ضربه على رأسه.

وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم استعمل أداة خصصها لعدوانه؛ فأحدث بمدير الأمن أذى في شخصه أدى إلى مرضه.

وذكر المكتب أن وكيل النيابة بنيابة المرج الابتدائية، باشر إجراءات بحث الواقعة جميعها؛ فاستدل على صحة حصولها؛ ونسبتها إلى المتهم المقبوض عليه.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن وكيل النيابة أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأحال الدعوى على القضاء.