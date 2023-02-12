بلدية المرج تدعو لتجهيز غرفة طوارئ بالبلدية عقب الهزات الأرضية الأخيرة

دعا عميد بلدية المرج المهندس وليد صلهوب، رئيس الحكومة المنتهية، ووزير الحكم المحلي فيها، لتجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة استعداداً لحدوث أي طارئ.

وقال صلهوب في خطاب خطي، إنه نظراً لما تعرضت له مدينة المرج من هزات أرضية خفيفة خلال اليومين السابقين والتي لم ينتج عنها أي أضرار، وفي ظل ما تعانيه البلدية من نقص في كل الخدمات والبنية التحتية واحتياجات الطوارئ والأمن والسلامة، يستوجب توفير كل ما ذكر آنفاً للبلدية.