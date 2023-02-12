أوحيدة: من الضروري وجود حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أنه “لا توجد صعوبة في التوافق بين “النواب والدولة” على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وقال أوحيدة في تصريح صحفي، إنه “من الضروري وجود حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، شريطةَ ألا يترشح رئيسُها في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وتابع؛ أن ” مسألة الحكومة لن تكون عائقًا كبيرًا أمام إجراء الانتخابات، بشرط ألا يترشح رئيس أي حكومة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأردف أوحيدة أن “تغيير المناصب السيادية، استحقاق هام يجب إنجازه نحو طريق إجراء الانتخابات، وفق الآلية التي تم التوافق عليها بين المجلسين”.

وأشار إلى أنه “من الضروري إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة ربوع البلاد، لتكون الانتخابات مقبولة ولكي لا يُطعن في نتائجها”.

وختم أوحيدة موضحًا أنه “يجب تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تضمن إخراج المليشيات من المشهد، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات”.