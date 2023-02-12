بمناسبة الذكرى 12 لثورة فبراير..الدبيبة يعلن الخميس المقبل إجازة رسمية 

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الثانية لعشر لثورة فبراير.

وأكد الدبيبة في قراره رقم (75) لسنة 2023، أن الإجازة تأتي ابتهاجا بانطلاق احتفالات ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير.

وأوضح رئيس الحكومة أن الإجازة الرسمية لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العامة.

وشهدت ليبيا في 17 فبراير 2011 ثورة شعبية أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي الذي استمر أكثر من أربعون عامًا.

وكان الليبيين يطمحون عقب ثورتهم في تحسن أوضاعهم المعيشية والتقدم بالبلاد ومواكبة التطور حيث كانت ليبيا متأخرة في كافة المجالات إلا أنها عانت من مشاكل عدة في الخدمات وغيب الأمن والفوضى والصراع السياسي على السلطة.