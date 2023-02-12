رئيس الحكومة يشيد بدور شركات الخدمات العامة للنظافة ويؤكد على دعمها للاستمرار بواجباتها

اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع رؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة علي مستوى ليبيا لبحث الية تحسين الوضع الجمالي للمدن و توفير المعدات والآليات و الإمكانيات اللازمة لتمكين الشركات من عملها بالشكل المطلوب.

وأشاد باشاغا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر ديوان مجلس الوزراء بحضور وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبوبكر بدر بمجهودات شركات الخدمات التي تعمل رغم عدم توفر الإمكانيات والدعم اللازم مؤكدا على ضرورة تكاثف المواطنين والبلديات مع الشركات الخدمية ومساعدتها لكي تؤدي واجبها بالشكل المطلوب .

و أكد مستشار رئيس الحكومة للحكم المحلي على ضرورة دعم الشركات بميزانيات ، و توفير الآليات والشاحنات للشركات ليتم تقديم الخدمات للمواطنين