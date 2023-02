مدير مطار غات: برج المراقبة بالمطار جاهز وبانتظار تركيب مصلحة الطيران المدني لأجهزة البرج

ليبيا – قال مدير مطار غات أبو بكر حسين إن شركة العالمية بدأت بتسيير رحلاتها من المطار وإليه، وانطلقت الرحلة الأولى أمس السبت، وستكون الرحلات بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا.

حسين أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن مصلحة المطارات وفرت متطلبات شركات النقل الجوي، وجهّزت المطار ببعضها، وستُرسل البقية خلال المدة المقبلة.

وبيّن أن برج المراقبة بالمطار جاهز، وبانتظار تركيب مصلحة الطيران المدني لأجهزة البرج، وقد تم استعجالهم بذلك لكن دون ردّ حتى الآن.

وأكد على أن البلدية تعمل على قدم وساق لتسريع وصول الأجهزة وتركيبها.

