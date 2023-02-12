العرفي: ضبط تجار ومروجي ممنوعات ضواحي طبرق بعد مقاومة عنيفة وسقوط شهيد

أخبارليبيا24- خاص

ضبط أعضاء مكتب التحري والقبض بالإدارة العامة للبحث الجنائي قرنادة خارجين عن القانون من تجار ومروجي الممنوعات بضواحي مدينة طبرق شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا وليد العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأحد، إن معلومات ورودت عن مخزن “وكر” للممنوعات والسجائر جنوب مدينة طبرق.

وأضاف العرفي أنه تم البحث والتحري وجمع المعلومات والرصد بمتابعة وإشراف مدير الإدارة اللواء صلاح هويدي، بعد أخذ الإذن تمت مداهمة المكان.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي، أنه أثناء المداهمة كانت هناك مقاومة شرسة ونتج عنها سقوط شهيد للواجب وإصابة ثلاثة أعضاء تابعين للإدارة فرع قرنادة.

وأكد العرفي أن المداهمة انتهت بالقبض على الخارجين عن القانون وتجار الممنوعات، وتمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر.

وأفاد أنه تم ضبط حوالي 380 كيلو من مخدر الحشيش، وأكثر من مليون قرص من حبوب الهلوسة نوع “ترامادول” ، وسجائر تم تهريبها بطرق غير شرعية داخل الدولة الليبية.

وختم مسوؤل المكتب تصريحه، بأن القوة عادت أدراجها بعد أن نفذت مهامها، وتم تسليم المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.