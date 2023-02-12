الشبعاني: حل الأزمة الليبية لن يأتي من الخارج وإنما بتوافق ليبي ليبي

قال خبير القانون العام مجدي الشبعاني ان التدخلات الإقليمية في ليبيا يعود لأهمية موقع ليبيا وامكانياتها في ملف الطاقة وخاصة بعد الازمة التي يعيشها العالم نتيجة الصراع الروسي الاوكراني

وأشار الشبعاني في تصريحات صحفية ان الملف الليبي يدار من خارج ليبيا لصالح اطراف دولية كما ان البعثة الأممية ساهم بإحاطتها التي قدمتها لمجلس الامن بتعقيد المشهد في البلاد

واكد الشبعاني ان الحل للازمة الليبية لن يكون من خلال الدستور وإنما بوضع وثيقة تمنح الأمان والثقة بين الأطراف السياسية والأطراف الفاعلة للعبور في البلاد الى مرحلة الاستقرار