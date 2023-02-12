المسوري: قدمنا للمبعوث الأممي مبادرة نعتقد أنها تعالج الانسداد السياسي 

أكد عضو مجلس الدولة صفوان المسوري، أن “التعديل الدستوري الـ 13 خطوة إيجابية وأعتقد أن المجلس سيوافق عليه”.

وقال المسوري، في تصريح صحفي، إنه “ربما تكون هناك حاجة للاتفاق على بعض الجزئيات قبل صدور التعديل رسميا”.

وتابع؛ “هناك بعض الأطراف السياسية تدعي أنها حريصة على إجراء الانتخابات وسرعان ما توجه ماكينتها الإعلامية صوب أي اتفاق بين المجلسين لتشويهه”.

وأردف المسوري، أن “لقاؤنا في كتلة التوافق الوطني مع باتيلي كان مطولا وشفافا، وقدمنا له مبادرة نعتقد أنها تعالج الانسداد السياسي الحاصل”.

وأشار إلى أن “المبادرة تضمنت أفكارا لمعالجة نقاط الخلاف في الملف الدستوري، حيث جرى ذلك قبل أن يصدر مجلس النواب التعديل الدستوري كما قدمنا بدائل مختلفة لتوحيد السلطة التنفيذية”.

ولفت المسوري، إلى أن “الفكرة الأساسية التي ارتكزت عليها المبادرة هي تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تتحدث عن مسار للحوار الليبي برعاية أممية”.

وأوضح أنه تم تقديم “تصورا لشكل هذا الملتقى وأطرافه وممثليه”. مردفًا أن المبعوث الأممي “يبدو مازال في مرحلة الاستماع لأفكار أطراف العملية السياسية، كما أشار إلى أهمية وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات”.