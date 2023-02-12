تفاصيل ضبط متهم أجنبي الجنسية بسرقة منزل في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الاحد عن تمكن مركز شرطة القوارشة من ضبط شخص مصري الجنسية قام بسرقة أسلاك كهربائية من منزل مواطن .

جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة القوارشة العميد سالم بوفارس لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وبحسب المعلومات، أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات داخل الإختصاص تم مشاهدة أحد الأشخاص قد تم نزوله من مركبة وبحوزه كيس كبير وتم الوقوف عليه من قبل أعضاء التحريات وبسؤاله عن الكيس الذي يحمله ظهر مرتبكاً وبتفتيش الكيس إحترازيا تم العثور على أسلاك كهربائية وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ب.ع من مواليد 1993 مصري الجنسية وإعترف بسرقته للأسلاك الكهربائية من منزل مواطن كان يعمل بهذا المنزل كعامل (عتال) وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة.