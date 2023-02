اتفاقية إيني مازالت تثير جدلا، وزارة النفط للمؤسسة: العقد السابق يتعدى 27 مليار دولار

قالت وزارة النفط والغاز، اليوم الأحد، إن قيمة الاتفاق مع شركة ايني الإيطالية في العام 2008 تتعدى 27 مليار دولار، وفق قولها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاتفاق يشمل 9 اكتشافات غازية غير مطورة ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة، طبق قولها.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق يشمل كذلك تطوير عدد من الاكتشافات النفطية والغازية البرية في جنوب وشرق ليبيا، بحسب البيان.

وأفادت الوزارة بأن الاتفاق مع إيني خلال العام 2008 تضمن مشاريع متعددة بقيمة تفوق 8 مليار دولار التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وقعت مع شركة «إيني» الإيطالية، منتصف يناير الماضي، اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا لفترة تناهز الـ25 عامًا.

فيما أشارت وزارة النفط في بيان سابق إلى أن قيمة الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة النفط بلغت 8 مليارات دولار وأنها ستتم مناصفة بين المؤسسة وشركة إيني الإيطالية، وفق البيان.

جدل يلحق الاتفاقية

يذكر أن عقد الاتفاقية مع إيني قد فتح بابا للجدل والخلاف بين الأجسام والمؤسسات في طرابلس، وسط مطالبات بمتابعة إجراءات المطابقة والشفافية.

إذ أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ من توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بحسب بيان لها.

وحذّرت الكتلة، خلال بيان، مما وصفته مغبة تسييس المؤسسة الوطنية للنفط واستخدام النفط كأداة في الصراع السياسي ضمن ما أسمته بمعادلة “النفط مقابل البقاء”، وفق نص البيان.

في السياق نفسه، كان رئيسا المجلس الأعلى للدولة ”خالد المشري” وهيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي” قد أكد أهمية التحقيق على مدى مطابقة بعض الإجراءات والعقود، خاصة المتعلقة بقطاع النفط، وذلك تزامنا مع توقيع “الوطنية للنفط” اتفاقية الاستكشاف والتطوير مع “إيني”.

من جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “فرحات بن قدارة”، إن الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات “منصفة بين الطرفين”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم خلالها مراعاة مصالح الدولة الليبية وشريكها الإيطالي، حسب وصفه.

المصدر: وزارة النفط والغاز + ليبيا الأحرار

