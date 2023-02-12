دبيبة: الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، منح الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.

جاء ذلك في القرار رقم 75 للعام 2023، المنشور على صفحة الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الخميس الموافق 16 فبراير 2023 إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها، وذلك ابتهاجا بانطلاق احتفالات ذكرى الثورة الليبية (17 فبراير)، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العامة.