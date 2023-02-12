المسوري: التعديل ال13 خطوة إيجابية سيوافق عليها المجلس

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس الدولة صفوان المسوري، أن التعديل الدستوري الـ 13 خطوة إيجابية وسيوافق عليه المجلس، مشيراً إلى احتمالية الحاجة للاتفاق على بعض الجزئيات قبل صدور التعديل رسميا.

وقال إن هناك بعض الأطراف السياسية التي تدعي أنها حريصة على إجراء الانتخابات وسرعان ما توجه ماكينتها الإعلامية صوب أي اتفاق بين المجلسين لتشويهه، لافتاً إلى أن لقاء كتلة التوافق الوطني مع باتيلي كان شفافاً، حيث قدمت الكتلة مبادرة تعالج للانسداد السياسي.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت أفكارا لمعالجة نقاط الخلاف في الملف الدستوري، حيث جرى ذلك قبل أن يصدر مجلس النواب التعديل الدستوري كما قدمنا بدائل مختلفة لتوحيد السلطة التنفيذية.

ولفت المسوري، إلى أن الفكرة الأساسية التي ارتكزت عليها المبادرة هي تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تتحدث عن مسار للحوار الليبي برعاية أممية.

وأوضح أنه تم تقديم “تصور لشكل هذا الملتقى وأطرافه وممثليه”. مردفًا أن المبعوث الأممي “يبدو مازال في مرحلة الاستماع لأفكار أطراف العملية السياسية، كما أشار إلى أهمية وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات”.