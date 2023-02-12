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خطاب رسمي موجهة لحكومة الدبيبة بشأن حدوث هزات أرضية في المرج – تفاصيل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

خاطب وليد علي صلهوب رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، اليوم الاحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بشأن تعرض المدينة لهزات أرضية خفيفة خلال اليومين الماضيين.

وأشار صلهوب الى ان بلدية المرج تعاني من نقص وافتقار لكافة الخدمات والبنية التحتية واحتياجات الطوارئ والامن والسلامة .

ودعا رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، حكومة الوحدة الوطنية لتجهيز غرفة طوارئ خاصة ببلدية المرج وتجهيزها لكافة الاستعدادات والامكانيات والامدادات الطبية اللازمة استعداد لحدوث أي طارئ .

وكان المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، قد أكد تواصله مع مجموعة من المواطنين بمدينة المرج وأكدوا حدوث هزة أرضية خفيفة فجر اليوم مشيرًا الى التوقعات أن تكون قوة الهزة الأرضية أقل من 2.5 درجة على مقياس ريختر.

صورة نص خطاب وليد علي صلهوب رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج :

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