ليبيا الان

سبها.. الأمن يمهل أصحاب العشوائيات 72 ساعة لإخلائها

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أمهلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أصحاب العشوائيات بحي عبدالكافي في مدينة سبها 72 ساعة لإخلائها تمهيدًا لإزالتها.

جاء ذلك بعد أن توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية رفقة جهاز الحرس البلدي سبها والوحدات العسكرية بالمنطقة إلى الحي بناء على تعليمات من النائب العام والمحامي العام سبها برصد المخالفات والتعديات في المدينة، وفق بيان مقتضب صادر عن إدارة إنفاذ القانون.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة إنقاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك