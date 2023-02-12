سبها.. الأمن يمهل أصحاب العشوائيات 72 ساعة لإخلائها

أمهلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أصحاب العشوائيات بحي عبدالكافي في مدينة سبها 72 ساعة لإخلائها تمهيدًا لإزالتها.

جاء ذلك بعد أن توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية رفقة جهاز الحرس البلدي سبها والوحدات العسكرية بالمنطقة إلى الحي بناء على تعليمات من النائب العام والمحامي العام سبها برصد المخالفات والتعديات في المدينة، وفق بيان مقتضب صادر عن إدارة إنفاذ القانون.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة إنقاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها.