البرغوثي يبحث مع الرئيس المصري تعزير العمل العربي المشترك

التقى النائب ”حسن الطاهر البرغوثي” عضو البرلمان العربي ممثلاً عن السيد رئيس مجلس النواب الليبي رفقة عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بالرئيس المصري ”عبد الفتاح السيسي” بحضور رئيس برلمان عموم أفريقيا ضيف شرف المؤتمر السيد “تشيف تشارومبيرا”.

ورحب الرئيس المصري برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا على دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يُسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية.

كما ثمّن السيسي قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.

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