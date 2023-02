بعد هزة أرضية “خفيفة”، بلدية المرج تطالب بتجهيز غرفة طوارئ

طالب المجلس التسييري لبلدية المرج الحكومة بإنشاء غرفة طوارئ خاصة بالمدينة مجهزة بكافة القدرات والاستعدادات، وذلك بعد تعرض المدينة إلى هزة أرضية خفيفة، وفق ما أفاد به المجلس.

وأوضح المجلس، في رسالة إلى رئيس الحكومة، أن المدينة قد تعرضت إلى هزة أرضية خفيفة، فيما لم ينتج عنها أي أضرار مادية أو جسدية، بحسب الرسالة.

يذكر أن موقع رصد الزلازل الأمريكي قد أفاد بوقوع هزة ارتدادية قبالة سواحل مدينة درنة شرق البلاد، وذلك بعد ضرب زلزال كهرمان مرعش جنوب تركيا وشمال سوريا وحدوث ارتدادات عنه.

المصدر: المجلس البلدي المرج + ليبيا الأحرار

