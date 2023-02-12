ليبيا.. دبيبة يتابع خطة صيانة 147 بئر ومشروعات زيادة الإمداد المائي

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، مع اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، لمتابعة خطة صيانة 147 بئرا للمياه بمنطقة الحساونة جنوب غرب ليبيا، وزيادة الإمداد المائي.

عُقد الاجتماع اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الاجتماع خصص لمتابعة خطة جهاز النهر الصناعي بشأن صيانة 147 بئرا عاطلة بمنطقة الحساونة، وتنفيذ مشروع الإمداد المائي (غدامس – زوارة – الزاوية)، الذي يغذي ما يزيد على 27 مدينة ومنطقة.

كما تابع الاجتماع الإنتاج لآبار (السرير- تازربو- بنغازي) الذي سيجري من خلاله زيادة الإنتاجية إلى مليوني متر مكعب مقارنة بالإنتاج الحالي والذي يصل حاليًا إلى مليون و100 ألف متر مكعب.

وتطرق أيضا إلى متابعة الخطة الأمنية التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي والتي ساهمت في الحد من التجاوزات والأعطاب في المنظومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، أن المشاركين اتفقوا في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع آخر لعرض خطة جهاز النهر الصناعي بحضور الجهات ذات العلاقة واعتماد خطة العمل للعام 2023.