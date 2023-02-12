محارب في عملية الكرامة لوكالتنا: «الوسائل الإعلامية المعادية للجيش الوطني حاولت تشويه مسيرتهُ ولكنها فشلت»

أخبار ليبيا 24 – خـاص

مهما اختلفت المسميات بين تنظيم القاعدة، داعش، مجلس شوري الثوار.. فكلها مرادفات للإرهاب، الذي تفنن في ممارساته الوحشية في ليبيا، وخلال قصة اليوم سنسلط الضوء على ممارسات داعش في ليبيا، وكيف تصدّي له الجيش الوطني وهزمه في عقر داره.

يبدأ المحارب البطل عياد قصته بالتعريف عن نفسه بالقول: أنا عياد سالم خليفة، التحقتُ بصفوف الجيش الوطني للقتال ضد التنظيمات الإرهابية عن طريق، فتحي ميلود الفرجاني، آمر الكتيبة 309 طبرق.

وفي نهاية عام 2014.. عندما انضممت للقتال كان بحوزتي بندقيتي الخاصة، وبها ثلاث مخازن للرصاص، وهو ما يؤكد أننا خرجنا في بداية الأمر دون إمكانات، دون أسلحة، دون ذخائر، بل تسلحنا بعزيمتنا، وإصرارنا على إنهاء حالة الرعب والذعر التي زرعها داعش في نفوسنا.

يتحدث، منذ انطلاق عملية الكرامة، رابطت الكتيبة 309 للقتال في أشد المحاور وأكثرها خطورة، ضد تنظيم داعش، حيثُ شاركت في عملية تحرير الحقول النفطية وعملية تحرير درنة، وشاركت أيضا في معارك سبها فضلاُ عن مشاركتها في المحور الغربي لمدينة بنغازي

في بداية الأمر.. قاتلنا في محاور مدينة طبرق، ومن ثمّ انتقلنا للقتال في محاور مدينة بنغازي.. وفي تلك الأثناء كان رتل الكتيبة عبارة عن خمس سيارات فقط، وكلهم متطوعون.

يواصل.. عندما جهزنا الرتل بإمكانات بسيطة، وقررنا الانطلاق صوب وجهتنا – وهي منطقة الرجمة في مدينة بنغازي، كانت الأوضاع حساسة جدّا، ويمكنني القول بأن كتيبة 309 هي من فتحت الباب لتسهيل عملية انتقال الأفراد العسكريين بكل طلاقة، وقبل أن نقوم بهذه الخطوة الشجاعة، كان من سابع المستحيلات ان يتنقل عسكريُ بلباسه.

يكمل.. عندما انطلقت رحلتنا باتجاه الرجمة، اعترضت طريقنا العناصر الإرهابية، ونشبت بيننا مناوشات، ولكننا تمكنا من صدهم وإكمال طريقنا، وبالفعل وصلنا إلى وجهتنا.

وبالحديث عن أول معاركه قال: إن اول معركة لي ضمن صفوف القوات المسلحة كانت في منطقة الحليس، إذ بلغت المعارك آنذاك ذروتها، وكانت عنيفةّ ومباشرة مع العناصر الإرهابية المتطرفة.

يكمل حديثهُ.. لقد أصبت في عام 2016 في منطقة جروثة، حيُ أصبت بشظايا ناتجة عن صاروخ أطلقته عناصر داعش، وكان برفقتي الشهيد جهاد الزنتاني وآخرون.

ويروي المحارب تفاصيل إصابته قائلاً: فور إصابتي، كانت الفرق الطبية تريد إسعافي إلى مدينة بنغازي، ولكن الوضع كان خطرًا جدَا، لذلك جرى إسعافي إلى مدينة المرج، ومن ثمّ وجدت نفسي في مستشفيات مصر اتلقى العالج هنا، وأردف قائلاً لقد كان هناك اهتمام بالغ بالجرحى وقتذاك.

يواصل حديثهّ.. بعد تماثلي للشفاء، عاودت الالتحاق بالمحاور القتالية، ومساندة رفاقي، في معركتهم الشرية ضد عناصر داعش الإرهابية، ولا أنسى لحظة تحرير مدينة بنغازي التي شاركت في تطهير كل شبر من أراضيها الطاهرة، لقد ملئ فؤادي الشعور بالفرحة وشعرت لأول مرة بلذة الانتصار الحقيقة؛ لأن محاور مدينة بنغازي كانت صعبة وشائكة التضاريس، وكانت العناصر الإرهابية متغلغلة في كافة تفاصيلها وأبنيتها وشوارعها.

يكمل المحارب حكايته لوكالة اخبار ليبيا 24: خلال آخر اقتحام نفذناهُ قبيل تحرير كامل تراب مدينة بنغازي، كانت حصيلة الشهداء في صفوفنا لا تتعدى خمسة شهداء، بينما سقط من صفوف العناصر الإرهابية أكثر من مائة وستين جثة.

ويشرحُ المحارب البطل عياد مسألة زعم الوسائل الإعلامية المُعادية للجيش الوطني ولعملية الكرامة بأن الجيش يدمر المباني، ويقصف الأحياء السكنية ويستهدف الأبرياء بالقول: هذه إشاعات حاولت الوسائل الإعلامي زراعتها وحث الناس على تصديقها؛ بغرض تشويه سمعة المقاتلين لدى الجيش الوطني، وهم أبرياء منها.. فنحن لم نقصف ولم نستهدف الأبرياء.. بل كان هدفنا واضحًا وجليًا مثل الشمس، آلا وهو الدواعش والعناصر الإرهابية.

حيثُ قمنا بتوجيه النداء بضرورة إخلاء المساكن من قاطنيها، وأعطيناهم مهلة للخروج منها، وبالفعل حصل ذل.. ولكن من مكث في البيوت واتخذ منها مخبئًا هم العناصر الإرهابية، التي أصرت على الاختباء وعدم القتال بشجاعة وجهًا لوجه.

وفي ختام قصته تحدث المحارب عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها ليبيا، وأبدى عدم رضاه لما يعيشه الليبيون، قائلاً أن ما يحصل الآن يتنافى مع الطموحات والتطلعات التي كانوا يحلمون بها، قائلاً أن الجهات المعنية تناست الشباب، وأهملت الجرحى، داعيًا إلى ضرورة الالتفات إلى هذه الشريحة الهامة؛ أنها العماد المتين والركيزة الأساسية للبلاد.