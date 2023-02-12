تسييري المرج يطالب الحكومة بتجهيز غرفة طوارئ عقب الهزات الأرضية 

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طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب الحكومة ووزارة الحكم المحلي بتجهيز غرفة طوارئ عقب الهزات الأرضية التي شهدتها المدينة.

ودعا صلهوب في بيان له الحكومة والوزارة إلى تجهيز الغرفة بكافة الاستعدادات والإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة استعدادا لحدوث أي طارئ.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المدينة تعرضت لهزات أرضية خفيفة خلال اليومين السابقين لم ينتج عنها أي أضرار.

وكان صلهوب، أكد الخميس الماضي، إن أهالي المدينة وضواحيها شعرو بهزة أرضية خفيفة جداً قبل قليل.

وأوضح صلهوب في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الهزة الأرضية لم يشعر بها إلا من مكان ثابتا في مكانة “على سرير أو مقعد أو بالمنزل”، وبمكان هادئ جداً.

وأشار عميد البلدية في تصريحه إلى أن من كان يتحرك أو في سيارة لم يشعر بالهزة الأرضية.

وفي فبرابر 1963ضرب مدينة المرج زلزالا بلغت قوته حوالي 5.3 درجة على سلم ريختر، حيث كان مركز الزلزال «قرية سيدي دخيل» قرب طلميثة ونتيجته وفاة 243 شخصا وجرح المئات، واعتبر من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا في تاريخها المعاصر.