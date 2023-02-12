المركز الوطني للامتحانات يُصدر قرارا هامًا لطلبة المنازل ويحدد عدد من الضوابط – تفاصيل

أصدر المركز الوطني للامتحانات، اليوم الاحد قرارا بفتح باب القبول لتسجيل طلبة المنازل للعام الدراسي 2022 – 2023م وإدراجهم بالمنظومة وإحالة الملفات المتعثرة الى المركز .
جاء ذلك في إطار الاستعداد للامتحانات النهائية للشهادتين وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية .
وحدد القرار، موعد فتح باب القبول لتسجيل طلبة المنازل للعام الدراسي 2022 – 2023م، حيث يبدأ من تاريخ اليوم الاحد 12 فبراير 2023 وينتهي يوم الخميس القادم 16 فبراير وذلك وفق الضوابط التالية:
أولًا – الصف التاسع :
1- ان يكون قد استنفذ سنوات الرسوب
2- ان يتقدم بالمستندات التي تقيد نجاحه بالصفوف السادس والسابع والثامن
ثانيًا – الصف الاول ثانوي (عام ، ديني)
1- حصوله على شهادة التعليم الاساسي
ثالثًا – الصف الثاني ثانوي (ديني – ادبي)
1- حصوله على شهادة التعليم الاساسي
2 – مايفيد نجاحه بالصف الاول ثانوي
رابعًا – الصف الثالث ثانوي (ديني – ادبي)
1- حصوله على شهادة التعليم الاساسي
2- مايفيد نجاحه في الصف الاول ثانوي والثاني ثانوي
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