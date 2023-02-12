المركز الوطني للامتحانات يُصدر قرارا هامًا لطلبة المنازل ويحدد عدد من الضوابط – تفاصيل

أصدر المركز الوطني للامتحانات، اليوم الاحد قرارا بفتح باب القبول لتسجيل طلبة المنازل للعام الدراسي 2022 – 2023م وإدراجهم بالمنظومة وإحالة الملفات المتعثرة الى المركز .

جاء ذلك في إطار الاستعداد للامتحانات النهائية للشهادتين وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية .

وحدد القرار، موعد فتح باب القبول لتسجيل طلبة المنازل للعام الدراسي 2022 – 2023م، حيث يبدأ من تاريخ اليوم الاحد 12 فبراير 2023 وينتهي يوم الخميس القادم 16 فبراير وذلك وفق الضوابط التالية:

أولًا – الصف التاسع :

1- ان يكون قد استنفذ سنوات الرسوب

2- ان يتقدم بالمستندات التي تقيد نجاحه بالصفوف السادس والسابع والثامن

ثانيًا – الصف الاول ثانوي (عام ، ديني)

1- حصوله على شهادة التعليم الاساسي

ثالثًا – الصف الثاني ثانوي (ديني – ادبي)

1- حصوله على شهادة التعليم الاساسي

2 – مايفيد نجاحه بالصف الاول ثانوي

رابعًا – الصف الثالث ثانوي (ديني – ادبي)

1- حصوله على شهادة التعليم الاساسي

2- مايفيد نجاحه في الصف الاول ثانوي والثاني ثانوي