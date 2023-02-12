شعبة الاحتياط: لدينا الشرعية في الدفاع عن مقراتنا في الزاوية

أعلنت شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب بإمرة مختار الجحاوي، في عن مقتل 2 من أفراد السرية 60 التابعة لها في اشتباكات مدينة الزاوية الأخيرة.

وقالت الشعبة في بيان من طرابلس اليوم الأحد إن مجموعة مسلحة هجمت على مقر السرية سقط منها 2 من المشاركين في الهجوم.

وهددت شعبة الاحتياط من يخططوا للهجوم على مقراتها مرة أخرى قائلة: “إننا في الوقت الذي نعزي فيه أنفسنا في فقد اثنين من شباب المؤسسة ومدينة الزاوية فإننا نؤكد على مهنية المؤسسة وشرعية حقها في الدفاع عن مقراتها وتمسكها بالمسار القانوني”.

ودعت شعبة الاحتياط الجميع إلى ضبط النفس ونبذ الاقتتال بين أبناء المدينة وتجنب نار الفتنة وإفشال مساعي المتربضين بالداخل والخارج تعزيزا للاستقرار بالمنطقة ودعم جهود الوساطة والمساعي الطيبة للجنة المشكلة داخل المدينة.

يشار إلى أن مدينة الزاوية تشهد تحشيدات عسكرية من مجموعات مسلحة تخطط للهجوم على مقر شعبة الاحتياط في محاولة للثأر لقتلى من عناصرها في اشتباكات اندلعت قبل أسبوع بين الطرفين.